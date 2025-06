Bolsa Hermès Birkin original será leiloada em Paris

A icônica Hermès Birkin, criada especialmente para Jane Birkin, será leiloada em Paris no dia 10 de julho, marcando a primeira vez em 25 anos que a peça estará disponível para venda. Este modelo é o protótipo original da famosa bolsa — considerada uma das mais valiosas e desejadas do mundo.

Antes do leilão, a casa Sotheby’s levou a bolsa em uma turnê internacional, com exibições em Paris e Hong Kong. Ela também foi emprestada para exposições no Victoria & Albert Museum, em Londres. Agora, está em exibição nas galerias da Sotheby’s em Nova York, até o dia 12 de junho.

Além de sua história única e dos adesivos colados por Jane no couro, a bolsa traz detalhes que a distinguem de qualquer outro modelo Birkin. Fabricada em couro preto, tem o tamanho de uma Birkin 40 na altura, mas com a profundidade e largura de uma Birkin 35, além de uma alça transversal — um recurso ausente nas versões comerciais. O destaque absoluto, no entanto, é a aba frontal com as iniciais “J.B.” estampadas, tornando a peça verdadeiramente inestimável.