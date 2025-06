Calças cargo no inverno 2025

Durante um fim de semana tranquilo explorando a costa de Torquay, no Reino Unido, entre caminhadas e ventos salgados do mar, me deparei com uma loja discreta à beira do píer — e, para minha surpresa, um verdadeiro paraíso de calças cargo. Havia opções para todos os estilos: versões oversized, modelos curtos, esportivos, elegantes. A única pegadinha? A boutique só aceitava pagamento em dinheiro. Saí sem sacolas, mas com a certeza de que as calças cargo estão em plena ascensão.

Quer esteja se inspirando na Jennifer Aniston dos anos 90 com um modelo vermelho larguinho ou adotando um visual monocromático ao estilo Phoebe Philo, as calças cargo se firmam como peças-chave no guarda-roupa atual — práticas, estilosas e com um toque nostálgico.

Mais confortáveis do que o jeans e mais arrumadas do que o moletom, elas são a alternativa ideal aprovada até por Charli XCX (e convenhamos, ninguém quer dançar usando jeans skinny em pleno 2025).

Preto total

Calças cargo podem não parecer a escolha óbvia para um visual minimalista, mas um look todo preto une o lado dark ao lado funcional da moda. O resultado? Um combo poderoso entre o gótico urbano e o utilitário moderno.

Estampa camuflada

Sim, os anos 90 seguem vivos – nossa paixão por tops justos e vestidos colados prova isso. Mas, desta vez, a proposta é diferente: em vez de repetir a velha fórmula com flanela, adicione um toque de camuflagem às peças neutras e atualize o look.