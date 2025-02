Dos treinos ao dia a dia: como apostar nos shorts esportivos neste verão

Os shorts esportivos conquistaram de vez o street style e se tornaram indispensáveis no guarda-roupa de verão. Antes restritos às academias, agora são peça-chave para looks casuais e modernos. Basta observar as produções das celebridades e influenciadoras para perceber como essa tendência veio para ficar, garantindo estilo em composições que vão do despojado ao sofisticado.