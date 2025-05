Havaianas e Dolce & Gabbana lançam nova coleção colaborativa

Com a sofisticação da grife italiana e o espírito vibrante da marca brasileira, a nova linha é dividida em três estilos distintos. O primeiro, Boho, traz uma plataforma inédita nas cores preto e rosé, com tiras em macramê e solado robusto. O segundo foca em estampas tropicais e florais com detalhes artesanais, valorizando o talento do artesanato nacional. Já o terceiro apresenta uma releitura ousada do animal print, agora com tiras em pele sintética.

São quatro estampas icônicas, assinadas pela Dolce & Gabbana: Leopard e Zebra, representando o animal print, além dos florais e motivos tropicais inspirados em folhas de bananeira e flores exuberantes. Cada par recebe o logo metálico da Havaianas e um pin exclusivo da D&G, além de vir em uma embalagem premium que traduz o luxo da marca italiana.