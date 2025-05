Jeans + Camisa Xadrez: O Combo dos Anos 90 Que Voltou com Tudo em 2025

A camisa xadrez, que por muito tempo foi símbolo do estilo tomboy, agora se reinventa como peça essencial no guarda-roupa das fashionistas — e nomes como Kendall Jenner, Gigi Hadid e Hailey Bieber provam isso nas ruas e nas redes.

A clássica combinação de jeans com camisa xadrez retorna ao cenário da moda, trazendo um ar descontraído e cheio de personalidade para os looks atuais.

Quadro 'A Casa é Sua' é exibido no programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1

O sucesso não veio à toa. Grifes como Bottega Veneta, Ralph Lauren e Burberry apostaram forte nessa dupla nas passarelas, e desde então, ela virou febre novamente. Chegou o momento de trocar as regatas e blusas básicas por uma proposta mais estilosa e com atitude.

Se tem uma tendência que dominou as capitais da moda, é a estampa xadrez. Versátil e cheia de charme, ela se adapta tanto aos looks casuais quanto aos mais elaborados. Combine com peças curingas, como jeans, camisetas brancas, coturnos ou mocassins, e garanta uma produção autêntica e atual.