New Balance lança o 990v6 Amazônia

A New Balance acaba de lançar o 990v6 Amazônia, fruto de sua terceira colaboração com o rapper, chef e personalidade multifacetada Action Bronson. O modelo chega com uma proposta vibrante, que reflete tanto a essência criativa do artista quanto a exuberância da floresta amazônica.

O conceito do tênis une as raízes culturais de Bronson, que cresceu em Flushing, no Queens, com referências visuais da Amazônia. O resultado é uma combinação única de cores, que mistura tons de rosa, azul e vermelho, além de detalhes em jade nos ilhoses e um mudguard bege, que equilibra todo o visual.

Fabricado dentro do padrão de excelência da linha MADE da New Balance, o modelo oferece não só estilo, mas também tecnologia e conforto. A construção combina sobreposições de nobuck com base em mesh, além da entressola FuelCell e do sistema ENCAP, que garantem amortecimento, suporte e performance no dia a dia.