Penteados para enfrentar o calor com estilo

Clássicos e atemporais, os coques são a melhor pedida para quem busca um penteado estiloso e funcional. Além de prender bem os fios, eles dão um toque de sofisticação ao look.

Quando as temperaturas sobem, nada melhor do que apostar em penteados frescos e práticos – sem abrir mão da elegância! Seja para compromissos do dia a dia ou eventos especiais, existem diversas opções que unem conforto e sofisticação. Coques, tranças e rabos de cavalo são ótimas escolhas para manter os fios no lugar e valorizar o visual. Confira algumas inspirações que vão te ajudar a se sentir linda mesmo nos dias mais quentes!

Ninguém acertou as seis dezenas no concurso 2829; próximo sorteio será na terça-feira (18)

Beneficiários com NIS final 1 recebem primeiro; no Rio Grande do Sul e em áreas em emergência, pagamento será unificado

Caixa inicia pagamento de fevereiro do Bolsa Família

Tranças

Para um visual moderno e cheio de charme, as tranças são a escolha perfeita! Versáteis, elas ajudam a manter os fios no lugar e combinam com qualquer ocasião.

Rabo de cavalo alto e polido

Para um visual sofisticado e poderoso, aposte no rabo de cavalo alto e bem esticado. Ele garante um ar elegante e combina tanto com looks casuais quanto mais formais.