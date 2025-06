5 benefícios dos shots de gengibre

Nutricionistas e especialistas em fitoterapia afirmam que essa pequena dose concentrada de gengibre pode, sim, oferecer benefícios reais à saúde.

Com a popularidade crescendo nas redes sociais, especialmente no TikTok, muitas pessoas passaram a apostar nesses shots como uma forma natural de combater resfriados, melhorar a digestão e até aliviar dores musculares. Mas o que a ciência diz sobre isso?

A seguir, confira cinco benefícios dos shots de gengibre, respaldados por estudos científicos e especialistas da área:

1. Auxílio na digestão

Um dos efeitos mais conhecidos do gengibre é sua capacidade de melhorar a digestão. Ele ajuda a acelerar o esvaziamento do estômago, sendo especialmente útil após refeições pesadas, quando há sensação de inchaço, gases ou desconforto abdominal.

2. Alívio de dores musculares e articulares

Por suas propriedades anti-inflamatórias, o gengibre pode ser um aliado importante na recuperação pós-treino. Pesquisas mostram que o consumo regular pode ajudar a reduzir dores musculares após atividades físicas intensas, como corrida ou musculação.

3. Contribuição para a saúde cardiovascular

Embora não substitua hábitos saudáveis como alimentação balanceada e exercícios regulares, o gengibre pode colaborar com a saúde do coração. Estudos indicam que ele ajuda a reduzir inflamações e, com isso, contribui para diminuir o risco de doenças cardíacas.