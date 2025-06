Gadgets de Luxo: Tecnologia e Estilo nas Grifes

O universo fashion vem abraçando cada vez mais a tecnologia, indo além das simples capinhas de celular. Marcas de luxo estão criando acessórios high-tech que unem design sofisticado e inovação, despertando desejo nos fãs de moda e tecnologia.

A Hermès, por exemplo, lançou um fone de ouvido inspirado na icônica bolsa Kelly, feito à mão com couro e metais nobres. Disponível em lojas selecionadas por cerca de US$ 15 mil (R$ 81 mil), o modelo é fruto de parceria com o ateliê Horizons. Antes disso, a marca já havia explorado o segmento com pulseiras para Apple Watch, caixas de som e fones em parceria com a Bang & Olufsen.

Falando nela, a Bang & Olufsen também criou uma caixa de som em formato de bolsa para a Balenciaga, apresentada no desfile de alta-costura de 2022. A ideia de unir som e moda não é nova: a Louis Vuitton já havia feito algo parecido em 2017 e, recentemente, lançou o Nanogram Speaker em seus desfiles masculinos.