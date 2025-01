TVC na Rua: Tamanduá-bandeira é flagrado em passeio no bairro Bela Vista da Lagoa

Um tamanduá-bandeira foi visto transitando tranquilamente na noite desta quinta-feira (30) pelo bairro Bela Vista da Lagoa. O flagrante foi registrado por Érica Miuki, que compartilhou as imagens do visitante ilustre ao quadro TVC na Rua, do programa TVC Agora.

Moradores comentaram sobre a presença do animal, que, segundo relatos, já habita a área há muito tempo. “Ele é morador desde que esse mundo é mundo”, brincou uma das moradoras ao falar sobre a aparição do tamanduá.