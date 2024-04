Feira de emprego terá 500 vagas disponíveis

Em comemoração ao Dia do Trabalhador, a Fundação Social do Trabalho (Funsat) fará uma edição especial do Emprega CG no dia 2 de maio

A feira de emprego reunirá 15 empresas parceiras e oferecerá mais de 500 vagas em diversas áreas e funções. O evento acontecerá na sede da Funsat, das 8h às 14h, e contará com a presença das equipes de RH das empresas para entrevistas e esclarecimento de dúvidas sobre as vagas disponíveis.

A Coordenadoria de Vagas e Emprego da Funsat orienta aos candidatos que compareçam à ação portando currículo, documentos pessoais oficiais com foto, carteira de trabalho (física ou digital) e comprovante de residência. Mais informações pelo telefone (67) 4042-0585 (ramal 5836).

A Funsat fica localizada na Rua 14 de Julho, 992, no bairro Vila Glória.

