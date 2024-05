CREC/Juventude entra na penúltima semana de preparação para o Campeonato Brasileiro

O CREC/Juventude entrou, nesta segunda-feira (6), na penúltima semana de preparação antes da estreia no Campeonato Brasileiro de Futsal. O time sul-mato-grossense faz o primeiro jogo no dia 18 contra o ADS Sapezal, no Mato Grosso. Na segunda rodada, joga contra o Passo Fundo Futsal, dia 25, sábado, na Arena Maracaju.

O elenco treinou em dois períodos no sábado (4), teve folga no domingo e retorna ao trabalho diário nesta segunda-feira (6). Na programação da Comissão Técnica, o CREC/Juventude faz um amistoso no próximo sábado (11), contra o time da UCP, de Pedro Juan Caballero, além de um jogo-treino na quarta (8) contra um combinado local.

Segundo o técnico Edson dos Anjos, os últimos dias de treino serão com prioridade na parte tática e técnica. “Apesar do pouco tempo, conseguimos fazer uma programação muito boa e entramos na fase final de preparação para a estreia. Agora vamos diminuir um pouco a carga física e focar nos ajustes para o primeiro jogo”, explica.

Campeonato Brasileiro de Futsal

Organizado pela Confederação Brasileira de Futsal, a primeira edição do Campeonato Brasileiro começa no dia 11 de maio. Os 20 times foram divididos em dois grupos e se enfrentam em turno único, todos contra todos dentro da chave. Após as nove rodadas, avançam para fase de oitavas de final os oito melhores de cada lado. A partir desta fase, os confrontos passam a ser eliminatórios, disputados em jogos de ida e volta, com o jogo decisivo na casa da equipe com melhor campanha.

O CREC/Juventude está no Grupo A e enfrenta na primeira fase o Estrela do Norte-AM, Vasco da Gama, Fortaleza-CE, Náutico-PE, ADS Sapezal-MT, CRB-AL, Cruzeiro, Passo Fundo Futsal-RS e América Futsal-MG. No Grupo B estão Sorriso-MT, Sergipe-SE, América-RN, Concórdia-SC, Chopinzinho-PR, Ceará-CE, Sampaio Corrêa-MA, Apodi-RN, Yeesco-RS e Sport-PE.

Para a disputa, o CREC/Juventude vai mandar seus cinco jogos na primeira fase na Arena Maracaju, já que o Ginásio Municipal de Dourados passa por reforma e revitalização durante esse ano.

*com informações do CREC/Juventude