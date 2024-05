Ajuda humanitária de MS relata primeiros avanços em meio à enchente

Desde o último final de semana, 25 pessoas, entre crianças, idosos, pessoas portadoras de deficiência e um cãozinho caramelo, foram resgatados pelo helicóptero esquilo (PT-FRN), enviado de MS para ajudar as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

O helicóptero da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (Sejusp) também está sendo utilizado para transporte de mantimentos e já transportou 1.050 marmitas, 940 garrafas de água e 200kg de medicamentos.

Continue Lendo...

O coronel da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, Rosalino Gimenez Filho, coordenador-geral do Policiamento Aéreo (CGPA) e chefe da missão de ajuda humanitária ao RS, relata como estão os primeiros dias de trabalho.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Nós pudemos constatar a realidade pela qual estão passando nossos irmãos aqui do Rio Grande do Sul. Enfrentamos as dificuldades no início de tempo. Agora o tempo já se firmou e já ressoou bastante trabalho de resgate de pessoas que estão ilhadas, levando mantimentos, água e medicamentos. Nesses primeiros dias tivemos muitos êxitos nos resgates de pessoas e na condução de serviço de assistência junto com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul”, destaca o coronel.

Em apenas uma ocorrência com o helicóptero, foi feito o resgate de seis integrantes de uma família que estava ilhada, uma dessas pessoas portadora de deficiência. Também havia pessoas idosas e animais.

“O resgate foi feito com a ajuda de um guincho da aeronave. É uma aeronave com tecnologia de ponta e estamos utilizando para o resgate. Levando-as pessoas para um lugar seguro”, disse.

Desafios

Coronel Gimenez disse que um dos grandes desafios no momento é encontrar local seguro para pousar a aeronave.

“Em muitas vezes a aeronave não tem um local seguro para realizar o pouso e há várias áreas restritas, exigindo bastante da tripulação para resgatar as pessoas. Estamos vendo de perto o sofrimento e a realidade das pessoas e como é importante a atuação do poder público nessas ações. O Estado de Mato Grosso do Sul tem feito a diferença aqui. Está sendo uma experiência gratificante e nos prepara também para outras situações que porventura possa ocorrer” concluiu.

*Com informações do Governo do Estado