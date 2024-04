MS terá representante no Campeonato Pan-Americano de Taekwondo

O mês de maio será de grandes desafios para o atleta sul-mato-grossense Luiz Felipe Aquino. Entre os dias 1º e 3, ele disputará o Campeonato Pan-Americano de Taekwondo, no Rio de Janeiro. O evento, que reúne os melhores atletas da América Latina, é crucial para conquistar pontos no ranking mundial e olímpico, com 40 pontos para o campeão de cada categoria.

Aquino, que compete na categoria até 58 kg, carimbou sua vaga no Pan-Americano com atuações de destaque em 2022 e 2023. Já neste ano, no Grand Slam de Taekwondo, garantiu a titularidade da Seleção Brasileira Adulta.

Ao lado de Luiz Felipe na busca por medalhas estará o técnico Fábio Costa. Treinador de Aquino desde a infância, Fábio acompanha de perto a evolução do atleta e o prepara para os principais desafios. “Luiz cresceu muito desde que começou o trabalho conosco, e não só em idade, ou altura, mas também em conhecimento sobre a modalidade, amadurecimento como pessoa e como atleta”, enfatiza Fábio Costa.

O ano de 2024 tem sido vitorioso para Luiz Felipe e Fábio. A dupla já conquistou medalhas de bronze e ouro em campeonatos internacionais, como o Canada Open e o US Open, um dos torneios mais fortes do mundo na modalidade.

No mês de março, no Grand Slam de Taekwondo no Rio de Janeiro, Luiz Felipe conquistou a medalha de ouro e a titularidade da Seleção Brasileira para o ano de 2024, além de garantir a vaga para o Pan-Americano.

*Com informações da Fundesporte