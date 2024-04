MS se consolidará o maior produtor de celulose do país

Com investimento de R$ 19 bilhões na construção da fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo, e R$ 14 bilhões na construção da fábrica de celulose da Arauco em Inocência, e agora, com previsão de R$ 25 bilhões para a ampliação da Eldorado Brasil em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul vai se consolidar como o maior produtor e exportador de celulose do país. A afirmação é do secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso do Sul, Jaime Verruck, que comemora o anúncio do projeto de expansão da Eldorado.

“O Grupo J&F já tinha um compromisso com o Governo do Estado para realizar essa ampliação. Com o projeto Cerrado [em Ribas do Rio Pardo], que inaugura em poucos dias, e o projeto da Arauco, que deve iniciar as obras nos próximos meses, e agora, com o anúncio da J&F da ampliação da fábrica da Eldorado Brasil, fica comprovado o nível de competitividade da celulose em Mato Grosso do Sul, com o posicionamento estratégico das empresas em investimentos nessa área e também em logística, com a ferrovia que ligará Três Lagoas até Aparecida do Taboado”, afirmou o secretário Jaime Verruck.

Mato Grosso do Sul conta atualmente com três fábricas de celulose instaladas e em operação no município de Três Lagoas: uma da Eldorado Brasil, com capacidade de produção de 1,8 milhão de toneladas de celulose por ano; duas da Suzano, que produzem 3,25 milhões de toneladas por ano. Com a expansão, da Eldorado, o município terá quatro unidades.

A fábrica da Suzano em Ribas do Rio Pardo vai produzir 2,55 milhões de toneladas de celulose de eucalipto por ano, e entrará em operação no final deste primeiro semestre. Já a fábrica da Arauco prevê produzir 2,5 milhões de toneladas de celulose anualmente. A construção da fábrica terá início em 2025, mas o grupo já dispõe de terras de eucaliptos plantadas e também iniciou contratações de alguns profissionais para a área florestal.