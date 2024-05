Projeto incentiva plantio voluntário de árvores em Três Lagoas

Em Três Lagoas, a Secretaria de Meio Ambiente e Agronegócio (Semea) tem incentivado a população à plantar árvores para contribuir com o planeta, através do projeto 'Adote Uma Árvore'. Somente neste ano, a prefeitura já plantou 377 mudas em vários locais públicos da cidade.

O projeto de arborização faz parte de um plano da gestão municipal. A Semea convida a população a se juntar ao projeto de forma voluntária. No entanto, os interessados devem atentar-se aos requisitos, conforme orientado pelo biólogo André Vilar. “O plantio não deve ser feito em áreas públicas, como canteiros centrais ou na Lagoa Maior, essa ação é de responsabilidade da prefeitura. A população pode plantar as árvores em calçadas, o único pré-requisito é que a rua seja pavimentada. É realizada uma visita técnica no local para avaliar se comporta a árvore, quais elementos estão por perto e qual a espécie adequada para a área. Após a vistoria, é realizado o plantio e ensinado as orientações para o cuidado”.

Para se cadastrar, os interessados podem acessar o site ou ligar para o telefone oficial da secretaria, cujo número é (67) 991823258. Antes de plantar, é essencial conhecer as mudas e estudar o local mais adequado para o plantio, levando em consideração o tamanho da planta e o clima local. O ideal é que, após o crescimento, os galhos e a folhagem não invadam a residência vizinha, dificultem a sinalização das ruas ou ofereçam riscos à fiação elétrica.

O biólogo também oferece orientações sobre quais espécies são mais recomendadas para o plantio em casa. “Há três tamanhos diferentes de árvores. Algumas calçadas comportam apenas espécies de pequeno porte, como resedá, chapéu de Napoleão e murta. Também há as de médio porte, que são pata-de-vaca, quaresmeira e salgueiro-chorão. Para calçadas maiores, que não possuem fiação por perto, podem ser plantadas as de grande porte, como ipês, oiti e resedá gigante”.

Para o interior da residência, André orienta a plantação de árvores frutíferas de pequeno porte, como pitangueira, aceroleira, romãzeira, jabuticabeira e goiabeira. Algumas espécies, como figueiras, paineiras, flamboyants e palmeiras, são mais adequadas para espaços públicos abertos, como praças e canteiros. O plantio dessas árvores é incompatível com o sistema de calçadas e pode causar danos a longo prazo.

Segundo a Semea, bairros como Colinos, Vila Nova e Interlagos são exemplos de arborização voluntária e regular, em Três Lagoas. Além de proporcionarem sombra em dias quentes e frutas quando necessário, as árvores também auxiliam no conforto térmico, diminuição da erosão, infiltração da água no solo, diminui inundações e são importantes para a fauna, além de embelezar a cidade.

O plantio de árvores requer cuidados, como a preparação adequada do solo, a utilização de calcário e composto orgânico. Ao cavar o buraco, coloque a muda no centro e tampe com a terra. Irrigue profundamente, mas evite fazer isso muitas vezes durante a semana para encorajar o crescimento das raízes e adube anualmente. Após crescidas, faça a poda das árvores regularmente e monitore a planta ao longo dos anos.

O Viveiro Municipal distribui mudas gratuitas à população, limitadas a cinco por mês. Basta levar um documento pessoal até o local, na rua Tomás da Costa, no bairro Santa Luzia. Só neste ano, mais de 5,7 mil mudas já foram entregues aos residentes de Três Lagoas.

