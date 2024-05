Estágio para acadêmicos de direito em Três Lagoas está com inscrições abertas

Em Três Lagoas, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio para formação de cadastro de reserva. A oportunidade é para acadêmicos de Direito.

Também há vagas nos municípios de Aquidauana, Dourados, Amambai, Fátima do Sul, Jardim, Nova Andradina, Ponta Porã, Rio Brilhante, Mundo Novo, Naviraí, Bataguassu, Chapadão do Sul, Paranaíba, Corumbá, Coxim e São Gabriel do Oeste.

Em Campo Grande, acadêmicos dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, História, Jornalismo, Análise e Desenvolvimento de Sistemas e cursos relacionados à área de Informática, também podem se candidatar.

A jornada do estágio será de 4 horas diárias, em turno a ser definido, com bolsa-auxílio de R$ 1 mil e vale-transporte diário de R$ 9,30. Do total de vagas, 10% serão reservadas aos estudantes com deficiência e 30% aos negros e pardos.

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e podem ser feitas até o dia 19 de maio. O candidato deve fazer o cadastro como “estudante” no site. Depois, acessar a página de “Processos Seletivos” e fazer a inscrição para a seleção do TRT da 24ª Região.

O processo seletivo será feito em duas fases distintas. A primeira consistirá em uma prova on-line, no dia 23 de maio, das 8h às 12h. A segunda fase abordará critérios de desempate. Confira o edital completo.

*Com informações do TRT da 24ª Região