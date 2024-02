Na coluna CBN Festas e Eventos deste sábado (3), Zé Marques conversou com o superintendente do Shopping Norte Sul, Marcelo Macedo Vieira, que trouxe novidades do empreendimento para 2024. Só no ano passado foram mais de 20 inaugurações e grandes eventos são esperados neste ano, como o Sesc Geek 2024. Shopping também já conta com programação especial de pré-carnaval a partir do dia 3 de fevereiro.

Confira a entrevista ao vivo: