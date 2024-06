Suspeitos de invadir apartamento de ex-governador são presos

Três homens suspeitos de invadir o apartamento do ex-governador Reinaldo Azambuja e furtar objetos de valor foram presos em São Paulo e a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul comanda as investigações para desarticular o grupo criminoso que tem como foco apartamentos de luxo e atua em todo o país.

O crime na casa do ex-governador ocorreu no sábado (8) e a prisão em flagrante no mesmo dia, em São Paulo, por meio da ação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) e a Polícia Civil de São Paulo.

O adjunto do Garras Pedro Henrique Cunha, afirma que a modalidade de crime atípica no estado chamou a atenção da polícia."Fizemos todo um serviço de inteligência para monitorar por onde esse carro passou e já conseguimos localizá-lo em São Paulo (SP). Em vista da situação ainda de perseguição ininterrupta, era possível a captura em flagrante e possível recuperação de parte dos bens que foram furtado", relata.

"Acionamos também a Polícia Civil do Estado de São Paulo para que monitorasse a localização e eles foram abordados e identificados. Nós chegamos também no local e, após a prisão, nós acionamos o setor de operações do Garras", complementa o delegado.

Os suspeitos conseguiam entrar nos prédios bem vestidos, sem armas e discretos, e, após a entrada, definiam o alvo do crime. "Não foi nada direcionado àquele apartamento específico. Eles se valem de uma chave de fenda para tentar arrombar e se não funciona, vão com chutes. Nesse caso específico, foi com chute".

O delegado descreve como a quadrilha age para furtar apartamentos de luxo.

"Eles vêm de outros estados, procuram apartamentos com chance de ter objetos de valor e, a partir daí, tentam alguma forma de entrada no local. Então, eles têm um alto conhecimento das técnicas que eles podem utilizar [...] simulam que estão falando do celular, ser um morador ou um parente de morador, conseguem adentrar nesse apartamento e vão até o último andar, tentando perceber aquele que é ocupado, ou seja, vai ter objetos de valor e, ao mesmo tempo, não vai ter ninguém naquele momento. É uma espécie de tentativa e erro".

De acordo com a polícia, durante a prisão em flagrante, foi recuperada parte dos bens levados do apartamento em Mato Grosso do Sul. O Garras manteve o sigilo sobre os objetos para dar continuidade às investigações. O objetivo da polícia é chegar aos receptadores dos objetos de valor.

De acordo com o Garras, os suspeitos já têm prática em furtos a prédios de luxo e um deles já é reincidente no crime. Outros roubos haveriam sido praticados em diversos estados como Rio Grande do Sul, Bahia e Espírito Santo.

Ainda de acordo com a polícia, em Mato Grosso do Sul já foram realizadas três prisões para este mesmo tipo de crime, furto em apartamentos de luxo, mas não foi identificada alguma relação com a quadrilha que atuou na semana passada em Campo Grande com os crimes anteriores.

Até o momento, não foram divulgadas imagens internas do prédio com a ação dos três integrantes da quadrilha e nem de câmeras de segurança das ruas por onde os suspeitos passaram.