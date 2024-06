Fé e tradição: bolo de Santo Antônio envolve milhares de fiéis

A quinta-feira (13) começou movimentada na região central de Campo Grande. Devotos, católicos e os ansiosos para encontrar o amor verdadeiro retiram os tradicionais bolos de Santo Antônio na Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio, localizada entre a rua 15 de Novembro e a travessa Lydia Bais, nº 29.

Na Capital, o dia 13 de junho é feriado municipal dedicado ao padroeiro Santo Antônio, com programação que começou em maio, com a trezena ao santo e encerra hoje, com os bolos, missa, procissão e show na praça do Rádio Clube.

Foram preparados 15 mil bolos para venda e dois mil deles são contemplados com as alianças, símbolos de uma promessa do Santo Casamenteiro. De acordo com a tradição católica, Santo Antônio ajudava moças sem condições financeiras a casar e desde então, sua fama como "casamenteiro" se espalhou pelo mundo.

O pároco da Catedral, padre Wagner Divino, explica que Santo Antônio de Pádua tem muitos outras características atribuídas à ele além de abençoar as alianças. Ele é patrono das mulheres estéreis, dos pobres, dos viajantes, dos pedreiros e padeiros, entre muitos outros grupos.

"O grande dom de Santo Antônio era a coerência de vida, a pregação extraordinária de uma unção e de uma eficácia que comoveu pessoas não só na Idade Média, mas até hoje. É o santo que tem mais paróquias no mundo a ele dedicadas, em um mundo católico de mais de um bilhão de pessoas. Nós somos felizes por saber que continuam acontecendo milagres de conversão, de união familiar, de proteção, de conquistar empregos, de ter o pão de cada dia com dignidade. Nós continuamos escutando que Santo Antônio continua atuando na vida de Campo Grande", afirma o padre.

Uma das devotas a receber um milagre de Santo Antônio é Gabriela Aquino, que nesta quinta-feira (13) ajuda nas comemorações da catedral. Há exatos três meses, o pai sofreu um infarto e os médicos não acreditaram em sua recuperação, mas ela sabe que foi pela intercessão de Santo Antônio.

"Ele não precisou passar por cirurgia de peito aberto, só fez procedimento e colocou stent, então o caso dele realmente é um milagre, os médicos não acreditam que ele está vivo. A vida dele hoje é motivo de muita alegria, principalmente no dia de Santo Antônio [...] nós fomos sustentados pelas orações de toda paróquia, com a intercessão de Santo Antônio. Hoje ele faz três meses de vida", emociona-se Gabriela.

Produção dos bolos

De acordo com a organização da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio, são mais de 100 voluntários que trabalham em três turnos, manhã, tarde e noite, para que os 15 mil potes estejam prontos no dia 13 de junho.

A confeiteira Fernanda Correia é coordenadora da produção dos bolos há dois anos, mas já serve há cinco nesse trabalho. "Poder servir à Deus, na minha paróquia, através do meu trabalho, para mim é muito gratificante. [...] É muito bolo, são mais de duas toneladas. Há um mês nós já começamos a fazer os testes dos ingredientes, dos fornecedores para ver a logística de compras e doações, então é todo um preparo. E começamos a produzir semana passada".

Fernanda conta como é feita a distribuição das alianças. "Depois dos potinhos prontos, colocamos as alianças e eles são misturados nos que estão sem aliança. Aí já é com Santo Antônio".

A distribuição dos bolos começa às 6h30 da manhã e segue até às 13h em Campo Grande, no sistema Drive-Thru e com vendas no local.

Programação

A festa de Santo Antônio segue com programação durante toda a quinta-feira (13) na Capital. No fim da tarde, às 18h, os fiéis farão uma procissão que sairá da Catedral em direção à Praça do Rádio Clube, onde às 19h será celebrada a Santa Missa e, em seguida, o show da Fraternidade São João Paulo II.