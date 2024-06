Justiça de MS está entre as mais caras do país

Há poucos dias, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou a 21ª edição do relatório ‘números do judiciário 2024’, com uma radiografia do setor judiciário referente ao ano de 2023. Os dados mostram que a justiça de Mato Grosso do Sul é apontada como uma das mais caras do país, mesmo sendo um tribunal de pequeno porte comparado aos tribunais de São Paulo e Minas Gerais. O tema chama a atenção para os custos estaduais e, em entrevista na Rádio CBN Campo Grande nesta quinta-feira (13), o Conselheiro Federal da OAB no CNJ, Mansour Elias Karmouche, falou sobre o assunto.

"Tem sido feitos muitos investimentos para dar mais fluxo no trabalho judiciário e isso tudo acaba encarecendo a justiça. Mas são investimentos necessários para dar mais vazão nesse processo, atendendo a advocacia e o jurisdicionado. Acho que esse é o objetivo, bom gastos são feitos para atender o cidadão", afirmou Karmouche.

Confira a entrevista completa: