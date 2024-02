O quadro CBN Cultural desta sexta-feira (2) recebeu integrantes do Bloco Valu, que contaram sobre os mais de 17 anos de história na capital. A fundadora, organizadora e produtora do Cordão Valu, Silvana Valu, e o cantor, autor da marchinha do Cordão - Frevo Cordão Valu - e produtor do bloco, Vinil Moraes, falaram sobre a folia no bloco, que segue sendo um dos princiapais blocos de rua em Campo Grande.

Confira a entrevista ao vivo: