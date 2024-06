Crianças e adolescentes são os mais afetados pela escoliose

Especialmente quem é pai, mãe ou responsável por crianças e adolescentes já se pegou em algum momento chamando a atenção do menor para corrigir a postura. Apesar do cuidado importante com a saúde, no que diz respeito à escoliose o comportamento nem sempre é a principal influência.

Segundo o ortopedista, Marcel Peres, fatores genéticos têm mais influência no desenvolvimento da escoliose do que diretamente a postura. “Durante as consultas sempre pergunto aos pais, se tem alguém na família que tem escoliose, e a resposta é sim. Sempre tem um pai, uma mãe ou avó que tem a doença. [...] pessoas com idade entre 8 a 17 anos são os mais atingidos”.

Ainda sobre as principais causas da doença, o médico destacou problemas congênitos e idiopáticos. Já na comparação entre sexos, o médico explicou que as mulheres são maioria. Acompanhe a entrevista completa.