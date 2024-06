Fábrica de papel deve ser instalada em MS, diz Longen

Crescendo ano a ano. Assim o presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems), Sérgio Longen, define o momento do setor no estado. Investimentos robustos da ordem de R$ 30 bilhões, por parte de grandes empresas, e a disponibilidade de diversificar a produção traçam o desenho do desenvolvimento no estado. Nesse sentido, Mato Grosso do Sul – um grande produtor de celulose mundial – deve receber uma fábrica de papel.

"Esse projeto está quase pronto. Eu espero que ele seja em Ribas ou naquela região. Mas produzir papel é um sonho, pessoal, dos tempos quando foi iniciado o projeto da produção de celulose em Três Lagoas”, disse Longen, em entrevista ao Jornal CBN Campo Grande, desta quarta-feira (12).

Por outro lado, a produção de látex também se expande “É uma atividade que vem crescendo lentamente, mas é uma a mais do setor industrial [...], eu entendo que o estado, nos próximos anos, pode esperar - eu não digo uma fábrica de pneu-, mas algo similar utilizando a borracha produzida por aqui”, pontuou o presidente da Fiems. Ele também falou sobre os impactos da MP 1.227, que recebeu, inclusive, o título de MP do fim do mundo.

Confira a entrevista na íntegra: