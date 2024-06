Prognóstico aponta inverno mais seco e até 4 graus mais quente em MS

Os últimos dias deste outono indicam que a próxima estação será de baixa umidade no ar, devido à falta de chuva em Mato Grosso do Sul. O estado está sob alerta da Defesa Civil para 'perigo potencial' diante da onde calor que atinge a região Centro-Oeste.

E, a partir da chegada do inverno, na semana que vem, as chuvas tendem a ficar abaixo do esperado no estado conforme Prognóstico Climático divulgado nesta quarta-feira (12) pelo meteorologista Natálio Abrahão Filho, elaborado com base nos modelos estatísticos da Uniderp e da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA) e Centro de Previsão Climática (CPC) do governo dos EUA.

Continue Lendo...

A análise de dados (Inmet/Inpe/CPTEC, Meteorologia Uniderp, Laboratório de Pesquisas Ambientais, Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a Médio Prazo - ECMWF - e Internacional Institute Weather London) prevê que a escassez de chuva deve se agravar nos meses de julho e agosto, com situação considerada mais crítica para os municípios de Corumbá, Miranda, Porto Murtinho e Bonito, que "poderão apresentar valores mensais abaixo de 5 mm ou até ZERO mm de chuva", informa o documento.

Durante o inverno deste ano, as poucas chuvas ocorrerão de forma irregular, mal distribuídas e espaçadas. O prognóstico indica períodos de estiagem superiores a 11 dias seguidos de sol e umidade baixa do ar, com formação de névoa seca a partir da fumaça e da poeira suspensos no ar.

Os índices da umidade do ar podem ficar abaixo de 20% entre os meses de julho e setembro, com temperaturas máximas acima dos 30 graus, até o final da estação.

Apesar disso, ainda haverá períodos de frio. Um deles deve ocorrer no final deste mês de junho devido à chegada de massa de ar polar trazendo temperaturas baixas para as regiões Centro-sul, Norte e Nordeste de MS.

Entre os dias 10 e 15 de julho há possibilidade de termômetros abaixo dos 10 °C em Campo Grande e abaixo dos 5 °C no Sul do estado, onde há 80% de chances de geadas, principalmente em Ponta Porã, Amambai, Dourados, Paranhos, Eldorado, Mundo Novo, Maracaju, Rio Brilhante, Sidrolândia e Sete Quedas.

Outro período de temperaturas baixas está previsto para a primeira semana de agosto entre as regiões Central, Sul e Sudoeste do estado, especialmente nos municípios de Porto Murtinho, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Jardim e Guia Lopes.

Abrahão Filho destacou que a ocorrência de temperatura baixa, além de menor intensidade, não será continuada, ou seja, não haverá sequência de muitos dias frios em MS.

"Em vista da atual condição de neutralidade, sem El Niño e sem La Niña, a estação não deverá apresentar valores de temperaturas mínimas tão baixas. Portanto, será um inverno mais quente e mais seco dos últimos anos", informou o meteorologista.

O prognóstico climático indica ainda que o inverno desde ano em Mato Grosso do Sul será de temperaturas entre 3°C e 4°C acima da média registrada na estação em anos anteriores.

Um dado curioso revelado na análise de dados foi a ocorrência, em 2008, do inverno mais quente da história no estado, quando a menor temperatura mínima foi 7,2°C, registrada no município de Rio Brilhante.

INVERNO 2024

Apesar do Solstício de Inverno(dia mais curto e noite mais longa do ano) ocorrer no dia 20 de junho no Hemisfério Sul, oficialmente a estação terá início no dia 21 de junho, às 16h51 (horário de MS), e termina no dia 22 de setembro, às 8h44 (horário de MS).