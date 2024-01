HRMS suspende cirurgias eletivas

A partir desta segunda-feira (15), o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), suspende as cirurgias eletivas até sexta-feira (19). A medida foi tomada devido a um surto de Covid-19 entre os funcionários do Hospital.

Em nota, foi infomada uma “recente elevação no número de colaboradores com atestado médico” por conta da Covid-19. Para combater o vírus, o núcleo de vigilância epidemiológica do HRMS adotou alguns procedimentos para evitar a transmissão de infecções.

Além da suspensão das cirurgias, neste período de cinco dias há a limitação de apenas uma visita por paciente e uso obrigatório de máscaras.

A nota do hospital regional afirma que com o fim do período de restrições, o atendimento voltará à normalidade.