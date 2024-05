Na cola de Bolsonaro

Pelo jeito melou o pré-acordo em Dourados para unir o PP e PL no palanque do prefeito Alan Guedes (PP), pré-candidato à reeleição. O grande responsável pelo desmonte das articulações da senadora Tereza Cristina, presidente regional do PP, para construir aliança com PL está sendo o deputado federal Rodolfo Nogueira. Ele tem conversado ao pé do ouvido do ex-presidente Jair Bolsonaro para apadrinhar o nome da sua mulher, Gianni Nogueira.

Essas investidas de Nogueira podem arruinar todos os esforços de Tereza para a união do bolsonarismo em Mato Grosso do Sul com alianças nas principais cidades do estado. Tereza já praticamente acertou apoio de Bolsonaro à reeleição da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP). O ex-presidente, ainda, não bateu martelo porque antes precisa acertar alguns detalhes, como a indicação do vice. Enquanto esse acordo não estiver oficializado, o deputado estadual João Henrique Catan e o ex-deputado estadual Rafael Tavares continuam pré-candidatos.

Continue Lendo...

Se na Capital tudo caminha para um acordo, em Dourados está sendo desfeito o que estava, praticamente, acertado. As articulações de Rodolfo Nogueira para colocar a sua mulher na disputa eleitoral jogou balde de água fria em Alan Guedes, que contava com apoio de Bolsonaro para reforçar o seu projeto de reeleição.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A interferência do deputado federal frustrou, no momento, a expectativa de Alan e de Tereza Cristina de unir as forças do PP e PL em Dourados. Rodolfo Nogueira tem usado a sua estreita ligação com o ex-presidente para tomada de decisão do PL na política em Dourados. Tanto é que Bolsonaro o trata por "Gordinho". Nogueira é um dos políticos que acompanha Bolsonaro nas viagens pelo País e nessas ocasiões não perde a oportunidade de falar da política em Mato Grosso do Sul, sobretudo de Dourados, a sua base eleitoral.

Para mostrar o seu poder de força, no grande ato no Rio de Janeiro, Rodolfo Nogueira levou a sua mulher para tirar foto ao lado de Bolsonaro e passou explorar essa imagem nas redes sociais. Foi uma maneira de mostrar implicitamente o apoio do ex-presidente a Gianni.

Bolsonaro tem agenda para os dias 14 e 15 em Dourados e Nogueira já emitiu nota, dizendo que o PL terá candidato próprio a prefeito de Dourados e apontou o nome da sua mulher. Com essa nota, ele desmontou a movimentação de Alan Guedes de colar em Bolsonaro. Os dois até devem se encontrar na exposição sob a vigilância de Rodolfo Nogueira.

Confira na íntegra: