Mato Grosso do Sul é o primeiro estado a receber casas do Minha Casa, Minha Vida

O governador Eduardo Riedel (PSDB) e os ministros Jader Barbalho Filho (Cidades) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) assinaram a portaria que libera a construção de 194 casas no Mato Grosso do Sul, no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida. O estado é o primeiro a ser contemplado na retomada do programa.

Serão 134 casas em Ivinhema e 60 residência em Campo Grande, direcionados a famílias com renda de até R$ 2.640,00. O investimento total é de R$ 27,2 milhões, com R$ 3,5 milhões de contrapartida do Estado.

O governador Riedel destacou a importância da parceria com o governo federal e a competência da equipe da Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de MS). Ele espera que o estado seja contemplado com mais moradias no programa em 2024.

“Reunião muito produtiva. Assinamos o primeiro contrato do Governo Federal na retomada do Minha Casa, Minha Vida. É uma alegria muito grande receber as unidades habitacionais que vão dar sustentação a este crescimento do Estado. Mato Grosso do Sul será um parceiro do Governo Federal na construção de habitações”, afirmou o governador.

A expectativa é que o Estado receba 4.190 moradias do Minha Casa, Minha Vida em 2024, com um investimento estadual previsto de R$ 74,1 milhões. Somados aos demais programas habitacionais, o número total de novas habitações no Mato Grosso do Sul pode chegar a 6.764, com R$ 144,3 milhões de recursos do Estado.

*Com informações do Governo de MS