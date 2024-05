MS-316, entre Chapadão do Sul e Inocência, terá 110 km pavimentados

A rodovia MS-316, que liga Chapadão do Sul a Inocência, terá um trecho de 110,3 km pavimentado. O projeto, que visa impulsionar o desenvolvimento da região norte do estado, foi anunciado pelo Governo de Mato Grosso do Sul na quinta-feira (9).

A pavimentação será fundamental para o escoamento da produção agrícola e pecuária da região, que inclui soja, milho, cana-de-açúcar e eucalipto. Além disso, facilitará a entrada de insumos e o acesso à região, beneficiando moradores e empresas.

O investimento total no projeto é de R$ 3,9 milhões. As obras serão divididas em três lotes, com estudos já em andamento para os lotes 1 e 2. O lote 3 está em fase de licitação.

“Todos esses investimentos que o governador Eduardo Riedel está fazendo nas nossas estradas são essenciais para o desenvolvimento regional. A pavimentação das estradas facilita a locomoção das pessoas e dá segurança no tráfego nas nossas rodovias. A população tem mais qualidade de vida, o tempo gasto em viagens é menor e quem ganha com isso é o sul-mato-grossense que tem incremento no potencial de desenvolvimento econômico no seu município”, comenta o secretário de Infraestrutura e Logística, Helio Peluffo.

*Com informações da Agesul