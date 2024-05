Sindicato das Lotéricas cobra providências sobre instabilidade no sistema

Diante da situação de instabilidade no sistema da Caixa Econômica Federal (CEF), que há quase 60 dias dificulta e até inviabiliza a prestação de serviço por parte das lotéricas do estado, o Sindicato dos Lotéricos de Mato Grosso do Sul decidiu notificar extrajudicialmente a CEF, cobrando providências para solucionar o problemas de instabilidade no sistema.

"Demos um prazo para que eles apresentem o que está sendo efetivamente feito na parte de tecnologia para minimizar e até eliminar definitivamente essas falhas tecnológicas. Se isso não for cumprido, que é uma etapa administrativa, Ficou decidido que se não houver solução, nós vamos pedir ressarcimento por hora e minuto parado por via judicial", afirmou o presidente do Sindicato, Ricardo Amado Costa. O prazo é de sete dias.

De acordo com Ricardo Costa o sistema da Caixa opera de forma intermitente há quase 60 dias, o que impossibilita a realização de muitos serviços, causando transtornos para a população, que depende dos serviços das lotéricas para realizar diversas operações financeiras, como pagamento de contas, apostas nas loterias e saques de dinheiro.

Em nota, a Caixa Econômica Federal informou que identificou instabilidade no sistema na manhã da sexta-feira (17) e que as equipes técnicas do banco estão trabalhando para solucionar o problema.

