Dados indicam seca para o Pantanal e especialista acredita em prorrogação de alerta da ANA

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), declarou na última semana (13), alerta para Situação Crítica de Escassez Quantitativa dos Recursos Hídricos na Região Hidrográfica do Paraguai.

Segundo o Doutor em Ciências e Gestor de Recursos Hídricos e Manejo de Bacias Hidrográficas, Felipe Dias, esta declaração impacta diretamente na adoção de medidas de prioritárias para o atendimento de pessoas e animais na região pantaneira.

Durante a entrevista, Dias chamou atenção para o reordenamento do uso do solo nas diversas atividades econômicas. Isso porque, a segundo ele, a execução está influenciando na quantidade de cobertura vegetal no estado, especialmente próximo às calhas dos rios. “Estamos perdendo a superfície de água em todo o país”, destacou.

O especialista destacou ainda que este processo de escassez tem relação com os fenômenos meteorológicos El Niño e La Niña. No segundo semestre de 2024, a La Niña, que será prevalente, tem como características o resfriamento das águas do Oceano Pacífico também impõe o período de maior estiagem e seca. Por este motivo, Felipe Dias destacou inclusive que acredita numa possível prorrogação do anúncio da ANA para período de escassez hídrica, que segue até o dia 31 de outubro. Este provável prognóstico é reforçado pelo histórico de seca dos últimos anos e apontamentos meteorológicos dos próximos meses que apontam para redução no volume de chuvas. Acompanhe.