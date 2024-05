Capacitação e soluções práticas marcam Semana do Micro Empreendedor Individual em MS

Começa hoje e segue até sexta-feira a 15ª edição da Semana do MEI (Micro Empreendedor Individual), evento nacional organizado pelo Sebrae. Em Mato Grosso do Sul, a programação contempla 60 municípios.

Para o diretor-superintendente do Sebrae MS, Cláudio Mendonça, esta ação ganha mais relevância num estado como Mato Grosso do Sul que possui quase 60% dos empreendimentos na categoria de micro e pequenas empresas.

Entre as atrações desta semana no estado estão palestras com nomes como Cafú e Giba que devem inspirar empreendedores, além de Thiago Careca, empresário do ramo da alimentação; Manu da Peixaria, influenciadora digital e empreendedora; Fred Rocha, consultor especialista em varejo e Fabrício Medeiros, palestrante de vendas.

A Semana do MEI também é a oportunidade de resolver pendências do negócio ou tirar dúvidas. É por isso que, nos municípios com palestras e em demais no interior, o Sebrae organizou um mutirão de atendimentos, que inclui serviços de formalização, regularização, apoio na entrega da Declaração Anual e outros. São 75 pontos por todo o estado que estarão disponíveis, como as unidades do Sebrae/MS, Salas do Empreendedor e Associações Comerciais. Somente na Capital, 14 locais vão oferecer o suporte. As palestras magnas, oficinas, cursos e atendimento são gratuitas, mas precisam de inscrição. Para se inscrever basta clicar aqui. Acompanhe a entrevista.