UFMS disponibiliza vagas para mestrado e doutorado

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está com inscrições abertas para programas de pós-graduação (PPGs) em diversas áreas do conhecimento. São 170 vagas para 17 cursos de mestrado e 111 vagas para 10 de doutorado, com ingresso no segundo semestre, oferecidos na Cidade Universitária e no Câmpus de Três Lagoas.

A pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp), Maria Lígia Macedo, destaca a variedade de opções disponíveis para os candidatos. “Ao ingressar em uma pós-graduação na UFMS, o candidato terá a oportunidade de se especializar em sua área de atuação, desenvolvendo habilidades de pesquisa que são altamente valorizadas no mercado de trabalho. Isso, sem dúvidas, pode abrir portas para carreiras mais promissoras e bem remuneradas, sem contar as valiosas oportunidades de participar de eventos acadêmicos, como congressos e seminários, onde poderão compartilhar suas pesquisas, aprender com outros e construir conexões valiosas para suas carreiras futuras”, afirma.

Continue Lendo...

Para se inscrever, é necessário acessar a página da Pós-Graduação, selecionar o botão Inscrições Abertas, clicar no processo seletivo, optar pelo curso desejado, preencher a ficha de inscrição, indicar qual a modalidade de concorrência da vaga – ampla concorrências, ações afirmativas ou Qualifica –, anexar os documentos exigidos pelo programa escolhido e finalizar a inscrição.

Acesse o edital do processo seletivo para os mestrados clique aqui, já o edital para ingresso em cursos de doutorado pode ser conferido aqui. Mais informações também podem ser conferidas na página da pós-graduação.

*Com informações da UFMS