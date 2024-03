A Casa é Sua: 5 de março Dia Nacional da Música Clássica

A música clássica envolve emoção, conhecimento e sentimento. O Dia Nacional da Música Clássica é celebrado nesta terça-feira (5). O quadro ‘A Casa é Sua’ do programa TVC Agora, da TVC HD, Canal 13.1, recebeu o maestro e violinista, Francis David Vidal, para falar sobre o tema.

A data homenageia o compositor Heitor Villa-Lobos (1887-1959), nascido em 5 de março de 1887, no Rio de Janeiro, Villa-Lobos é um dos máximos expoentes da música clássica no Brasil e sua obra segue despertando curiosidade e fascínio de ouvintes e pesquisadores ao redor do mundo.

Confira a entrevista abaixo: