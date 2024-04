Motos se esbarram deixa duas mulheres feridas e criança tem perna quebrada

Um grave acidente envolvendo duas motos, deixou duas mulheres feridas e uma criança com uma fratura grave em uma das pernas no início da madrugada deste sábado (27), na avenida Raphael de Haro, bairro Vila Haro, região sul de Três Lagoas (MS).



Às 0h o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi chamado para socorrer três vítimas, de uma colisão envolvendo duas motos. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para ajudar no socorro das vítimas e a Polícia Militar acionada.

No local havia duas mulheres lesionadas, uma com uma possível fratura na tíbia, caída ao solo, e outra com escoriações no rosto, braços e pernas, bastante agitado.

Logo mais a frente do local da colisão, um menino de 9 anos, gritava muito devido uma possível fratura no fêmur esquerdo. A equipe da Unidade Básica do Samu, fez a primeira avaliação na criança, que estava mais grave, confirmando uma fratura severa do fêmur esquerdo, sendo necessário o apoio da Unidade de Suporte Avançado no local.

Após a imobilização de duas vítimas, o Samu fez a transferência da criança e o Corpo de Bombeiros de uma das mulheres para o Hospital Auxiliadora. A terceira pessoa envolvida no acidente estava bastante alterada e recusou-se ser imobilizada e transportada pelos socorristas do Samu, sendo levada por terceiros.



Testemunhas relataram que as mulheres seriam namoradas e cada uma pilotava uma motocicleta, a criança que seria sobrinha de uma das mulheres, estaria na garupa de uma das motos. As mulheres seguiam no sentido bairro-centro. Ao chegarem no local, as motos teriam esbarrado uma na outra e as vítimas ido ao solo.



Ninguém quis auxiliar a Polícia Militar com informações sobre o acidente, questionados sobre as motos, as pessoas que acompanhavam o resgate das vítimas, relataram aos policiais militares, que as mesmas haviam sido removidas dos local.



A Polícia Militar foi ao Hospital Auxiliadora, onde acompanhou o atendimento das vítimas e posteriormente registraram um boletim de ocorrência na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac, por lesão corporal.