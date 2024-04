O turismo que precisamos incentivar

Três Lagoas é uma cidade privilegiada considerando sua situação geográfica próxima aos grandes centros consumidores e do porto de Santos, que escoa a produção industrial do município, notadamente, a celulose. Tornamo-nos com o passar dos tempos uma cidade desenvolvida abrigando dezenas de indústrias que atestam o nosso crescimento e o de Mato Grosso do Sul, que hoje se coloca destacadamente como um Estado diferenciado entre demais, por conta do seu crescimento sócio econômico com ênfase para o agronegócio que proporciona o incremento industrial e o consequente aumento da sua população.

Mas, se Três Lagoas foi bafejada no passado pela força hídrica das quedas de Itapura e Urubupungá, as quais transformam e movem pela eletricidade a indústria local e do país, igualmente é certo que a beleza dos nossos rios - o Paraná e Sucuriú, impulsionam o potencial turístico que a todos encanta. Os ranchos de lazer e os pesqueiros instalados na orla desses dois caudalosos mananciais atraem os simpatizantes e adeptos da pesca esportiva e dos esportes náuticos, proporcionando prazer e satisfação sem igual. Quem quer, como se diz na gíria, “sombra e água boa” encontra nessas águas a tranquilidade desejada.

Continue Lendo...

Considerando esses atrativos, gradativamente a atividade turística começa na atualidade a atrair pessoas de outras regiões, as quais inebriadas pela beleza majestosa dos nossos rios compram áreas e edificam casas que acolhem familiares e amigos para momentos de entretenimento, alegria, lazer, festa, tudo em um ambiente de muita harmonia e confraternização. Barcos de pesca, jet skys, lanchas e outros equipamentos náuticos singram por essas águas nos finais de semana fazendo a alegria de tantos quanto podem desfrutar alegremente desse conjunto que se tornou referência para renovação de energia pessoal.

A administração municipal nessa semana anunciou a pavimentação asfáltica das estradas que dão acesso a centenas de ranchos na orla do rio Sucuriú. Essa providência contribui para a urbanização desse setor da cidade, além de tornar o acesso aos ranchos mais tranquilo e seguro para aqueles que fazem semanalmente esse caminho rumo ao lazer. Também, o anúncio da aquisição de um catamarã pela municipalidade, destinado a incentivar passeios pelo rio Sucuriú é mais um fator de atração e incentivo para o turismo tres-lagoense, que poderá se tornar em breve muito mais intenso do que é atualmente.

A atividade turística gera emprego e renda, além da melhoria da infraestrutura desse setor. Atrairá novos empreendimentos comerciais juntamente com as marinas que hoje abrigam centenas de barcos e lanchas, além de restaurantes, pousadas, locação de ranchos e lanchas para passeios, assim como a construção de um resort. Tudo isso, se constitui em mais um fator que atesta o potencial crescente do turismo em Três Lagoas para aquecer como via de consequência a atividade comercial em todos os setores da cadeia produtiva, inclusive a de serviços como hotéis, bares e restaurantes.

Diante de tantas inciativas isoladas, faz-se necessária a elaboração de um programa de incentivo à essa atividade, de modo que se tornem mais atraentes os potenciais investimentos nesse setor. Além dessas providências, impõe-se, também, a divulgação das nossas belezas naturais no âmbito do Estado e região. É preciso mostrar, onde for possível que aqui em Três Lagoas existe um grande potencial turístico e queremos compartilhar com todos, atraindo pessoas que queiram desfrutar dessas delícias.