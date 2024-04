Confira o calendário de feriados e pontos facultativos do mês de maio e junho

A Prefeitura de Três Lagoas publicou no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul (Assomaul) desta sexta-feira (26), o Decreto nº 850, de 25 de abril de 2024, que estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos nas repartições públicas municipais no mês de maio e junho.

Conforme a publicação, assinada pelo prefeito Angelo Guerreiro, o calendário discrimina as seguintes datas:

1 º de maio, quarta-feira, Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional);

30 de maio, quinta-feira, Corpus Christi (feriado municipal)

31 de maio, sexta-feira, Corpus Christi (ponto facultativo);

15 de junho, sábado, Aniversário da Cidade de Três Lagoas (feriado municipal);

O decreto estabelece que o calendário não se aplica aos setores que, por sua natureza, não possam sofrer redução de funcionamento.

*Informações da assessoria da prefeitura de Três Lagoas.