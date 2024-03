A Casa é Sua: a força e os desafios da mulher empreendedora

Desde 1970, o dia 8 de março se tornou uma data de extrema importância para as mulheres, inicialmente remetendo à reivindicação por igualdade salarial. Atualmente, simboliza a luta contra a violência, o machismo e o preconceito da mulher empreendedora.

Graças aos movimentos históricos e à luta constante, as mulheres têm conquistado novos e importantes espaços na sociedade, especialmente no empreendedorismo. Ir além de ser apenas líder ou empresária, elas atuam na inovação com coragem, impulsionando iniciativas sociais e inspirando outras mulheres a seguirem os próprios caminhos.

Um exemplo é Têniele Aparecida, de 44 anos, que desde os 17 anos demonstra talento para fazer salgados, uma habilidade que vem de família. Após se formar em história e dar aula por 13 anos, mudou-se para Três Lagoas em 2013 e, conciliou a produção de salgados com o trabalho como professora. Com o tempo, as oportunidades aumentaram e ela decidiu investir totalmente no empreendedorismo, deixando a carreira de professora para trás.

Outra empreendedora é Deisy Sobral, que começou a trabalhar na área da beleza aos 15 anos. Inicialmente, fez cursos de maquiagem e teve sucesso, mas posteriormente, decidiu fazer um curso de cabeleireira, onde encontrou a verdadeira vocação e conquistou o próprio salão de beleza.

Verusca Andrea é mais um exemplo de sucesso no empreendedorismo. Natural de Santa Fé do Sul, decidiu abrir a primeira loja da Trilhas da Amazônia, em Mato Grosso do Sul, uma das melhores no ramo de sorveteria e açaiteria.

Dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul mostram que, em 2023, Três Lagoas registrou a abertura de 436 empresas, colocando o município em terceiro lugar no ranking estadual. Além disso, o número de microempreendedores individuais na cidade tem aumentado nos últimos anos, totalizando quase oito mil.

