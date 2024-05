Estão abertas inscrições para 100 vagas gratuitas de aulas de judô

A Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel), está ofertando aulas gratuitas de judô. O público-alvo são meninas e meninos de 5 a 17 anos.

Ao todo, 100 vagas estão disponíveis e o período de inscrição finaliza quando todas estiverem preenchidas. As aulas serão realizadas no Ginásio Poliesportivo Professor “Eduardo Antônio Milanez”, no período da tarde.

Para participar, é necessário efetuar a matrícula na sede da Sejuvel, localizada no Ginásio Municipal de Esportes “Cacilda Acre Rocha”, no cruzamento da avenida Clodoaldo Garcia com a rua Maria Guilhermina Esteves. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h e das 13h às 17h. O telefone para contato é (67) 3929-1800.

Confira as vagas

5 a 7 anos / terça-feira e quarta-feira – das 13h20 às 14h20 – 25 vagas

8 a 11 anos / terça-feira – das 14h30 às 15h30 – 25 vagas

8 a 11 anos / quinta-feira – das 13h20 às 14h20 – 25 vagas

12 a 17 anos / quarta-feira e quinta-feira – das 14h30 às 15h30 – 25 vagas

*Com informações da Prefeitura de Três Lagoas