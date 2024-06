Criança de 12 anos vai parar na UPA após brincadeira de adolescentes

Uma brincadeira entre adolescentes terminou de forma ruim, para um adolescente de 12 anos, que acabou sofrendo complicações e precisou ser levado pela mãe, nesta quinta-feira (13), para à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Três Lagoas (MS).



O fato teria ocorrido, após o menor voltar para a casa e reclamar de fortes dores de cabeça a mãe. Para sua genitora o menor disse que durante o período de intervalo da aula, estaria brincando com colegas de escola, quando durante a brincadeira, um dos colegas, teria realizado um contato físico, que acabou por resultar em uma torção de sua cabeça.

Após a brincadeira, o menor teria assistido as aulas normais e retornado para sua residência, onde passou mau e a sua mãe o levado para à UPA. Na unidade de emergência o menor teria sofrido uma crise convulsiva e após sua estabilização e medicação, foi transferido para o Hospital Auxiliadora.



Com poucas informações devido estar no trabalho, no momento dos fatos e as poucas informações serem as repassadas pela esposa, que também não teriam muitos detalhes, o pai do adolescente foi até a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde registrou o boletim de ocorrência, por lesão corporal “culposa”, quando não se tem a intenção de causar o resultado na vítima.