Previsão do tempo indica continuidade deste tempo seco e sem chuva

O fim de semana será de tempo estável, seco e amplitude térmica bem acentuada. Os termômetros podem registrar 32°C de máxima, e não tem chuva prevista para Três Lagoas.

A previsão do tempo indica continuidade deste cenário com tempo seco e sem chuva. O alerta ainda permanece para os valores da umidade relativa do ar, que deve ficar entre 15% e 40%.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as condições climáticas ocorrem devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas. "As condições meteorológicas previstas tornam o ambiente atmosférico propício para ocorrência de incêndios florestais e recomenda-se que a população não coloque fogo em nenhuma situação", alerta.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi 19°C, e a máxima pode chegar aos 32°C.