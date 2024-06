Polícia Militar apreende grande carga de drogas no Arapuá

A Polícia Militar do destacamento de Arapuá, juntamente com a Força Tática, ambas integradas ao 2º Batalhão de Polícia Militar, prenderam um homem, de 22 anos, por tráfico de drogas na noite desta quinta-feira (13), em uma estrada vicinal próxima ao distrito de Arapuá, na zona rural de Três Lagoas.

Nesta quinta-feira, policiais militares da base da PM de Arapuá foram informados por um transeunte sobre um carro preto que estava sendo rebocado por outro veículo e acompanhado por duas motos. O informante relatou que ao oferecer ajuda, percebeu o nervosismo das pessoas envolvidas, que recusaram a assistência, alegando que o carro havia quebrado e que um guincho já havia sido solicitado.

Após receber a denúncia, os policiais militares de Arapuá iniciaram a busca pelo veículo e solicitaram apoio ao Batalhão da Polícia Militar, que enviou a Força Tática. Durante a procura, os policiais de Arapuá localizaram o veículo, abandonado cerca de 4 km distante da rodovia BR-262, todo fechado. Próximo ao carro, foram encontradas marcas de movimentação levando até um matagal.

Suspeitando da situação, os policiais entraram no matagal e encontraram 64 embalagens de maconha e 3 de skunk. Após encontrar a droga, os militares de Arapuá continuaram a busca pelo suspeito que dirigia o carro e pelos outros que ajudavam no reboque. Perto da rodovia BR-262, os policiais encontraram um guincho tentando acessar a estrada vicinal onde o carro e a droga foram abandonados.

Ao questionarem os ocupantes, o passageiro do guincho, um homem de 22 anos, afirmou que estava indo buscar um carro com problema mecânico para manutenção. Durante a revista, foi encontrada uma chave de carro no bolso do suspeito, correspondente ao veículo abandonado com a droga. O motorista do guincho explicou que o irmão do suspeito o contratou por R$ 350 para buscar o automóvel e levá-lo até Três Lagoas, apresentando um comprovante de pagamento via PIX.

O suspeito, responsável pelo transporte da droga, foi preso. No local, o carro foi destravado, revelando mais 42 tabletes de maconha e 9 de skunk. Questionado sobre o entorpecente, o homem de 22 anos confessou que um desconhecido ofereceu R$ 3 mil para transportar o carro carregado de drogas de Ribas do Rio Pardo até o pátio de um posto em Três Lagoas, onde os traficantes pegariam o carro e realizariam o pagamento posteriormente.

O homem recebeu voz de prisão e, com o auxílio da Força Tática e do guincho da Polícia Militar, todos foram levados à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o caso foi registrado como tráfico de drogas. A Polícia Civil abrirá um inquérito para investigar o caso.