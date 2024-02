Campanha da Fraternidade 2024 terá como tema 'Fraternidade e Amizade Social'

Em Três Lagoas, iniciou a Campanha da Fraternidade 2024 com o tema ‘Fraternidade e Amizade Social’, que busca refletir sobre o lema da reconciliação e o resgate dos laços que foram perdidos durante o período de polarização política e ‘guerra ideológica’, no Brasil e no mundo.

No programa RCN Notícias, desta quinta-feira (15), o Bispo Dom Luiz Knupp, da Diocese de Três Lagoas, destacou que a temática será trabalhada em pequenos grupos, onde é possível maior reflexão, participação e diálogo entre as pessoas, para que se possa mudar certos âmbitos e comportamentos.

“A Quaresma é um tempo de profunda reflexão de vida, reordenação dos nossos sentimentos e afetos, que vão ficando desordenados no dia a dia. É importante fazermos aquela faxina, recolocando tudo em seu lugar, para que a harmonia seja restabelecida, apreciando a beleza do nosso ser e a criação de Deus em comunhão com os irmãos”, expressou o Bispo Dom Luiz Knupp.

Este tema e lema foram escolhidos pelo Conselho Permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em novembro de 2022. A Campanha da Fraternidade, propõe durante a Quaresma um convite de conversão à amizade social e ao reconhecimento da vontade de Deus de que todos sejam irmãos e irmãs.

