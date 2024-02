Casa de Apoio para três-lagoenses em Campo Grande mudará de endereço

A Casa de Apoio, mantida pela administração municipal de Três Lagoas, em Campo Grande, mudará de endereço para que os pacientes fiquem mais próximos dos hospitais onde recebem tratamento. Também será contratada uma cozinheira permanente para atender as pessoas que se hospedam na casa. A decisão foi tomada a partir de um levantamento feito pela secretaria de Saúde, nos últimos 90 dias, juntamente com os pacientes que utilizam a Casa de Apoio da capital.

“Nós sempre nos empenhamos e esforçamos para trazer melhorias à saúde da nossa população, mas sabemos que, infelizmente, não conseguimos alcançar 100%. E mesmo assim, somos referência em nosso estado”, explicou o prefeito Angelo Guerreiro. As mudanças estão em fase de contratação.

Continue Lendo...

Casa de Apoio de Barretos

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em novembro de 2023, a Casa de Apoio de Barretos também mudou de endereço. A mudança teve como objetivo melhorar o processo de assistência de saúde aos usuários.

A nova casa, além de ser mais próxima do hospital, meia quadra de distância, enquanto o antigo endereço era localizado a sete quadras da unidade de saúde, permite que os pacientes não precisem mais de transporte particular para locomoção. A casa também oferece um melhor acolhimento e infraestrutura, em um ambiente maior, a residência possui quatro quartos, com uma suíte, dois banheiros, sala, cozinha e área gourmet.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas