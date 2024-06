IFMS abre inscrição para seleção de projetos de iniciação científica e tecnológica

Começam nesta quarta-feira (12), as inscrições na seleção de projetos de pesquisa e indicação de estudantes para Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS). Pelo edital, está prevista a concessão de apoio e incentivo à pesquisa e inovação, no valor total de até R$ 80 mil, distribuídos entre os projetos aprovados, e pagos em parcela única de, no máximo, R$ 1 mil cada. A submissão pode ser feita até 1º de julho pelo coordenador do projeto, por meio do Sistema Unificado de Administração Pública (Suap).

Também serão concedidas até 119 bolsas para estudantes participantes, durante o período de 12 meses, nos valores de R$ 300 para o nível médio e de R$ 700 para o nível superior.

Do total de bolsas, 94 são ofertadas pelo próprio IFMS e 25 pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de MS (Fundect). Podem participar como bolsistas ou voluntários estudantes dos cursos de nível médio e superior dos dez campi do IFMS.

Os demais requisitos e regras estão disponíveis no edital de abertura do processo seletivo, publicado na Central de Seleção.

Cada projeto poderá contemplar até três planos de trabalho, sendo dois com possibilidade de concessão de bolsa e um indicado como voluntário. Os formulários para submissão do projeto e indicação dos estudantes estão disponíveis no Suap e na Central de Seleção.

Caso a indicação dos estudantes seja feita após a submissão da proposta, é necessário ainda solicitar o auxílio da Coordenação de Pesquisa e Inovação (Copei) do campus e informar os dados bancários dos discentes.

A avaliação dos projetos será feita mediante o mérito, na primeira etapa, realizada por avaliadores "ad hoc" do Banco de Avaliadores Externos e Internos do IFMS.

A segunda etapa será a avaliação do perfil do coordenador, a partir do Currículo Lattes e com base na planilha de pontuação (anexa ao edital).

“Neste novo modelo, os pesquisadores que estão iniciando na carreira científica podem concorrer de forma mais justa, com base na qualidade da pesquisa proposta”, afirma o diretor de Pesquisa e Pós-Graduação, Roberto Silveira.

A classificação dos projetos consistirá na média ponderada entre as pontuações obtidas na Avaliação do Mérito do Projeto (1ª Etapa), com peso de 60%; e do currículo do coordenador (2ª Etapa), com peso de 40%.

Por fim, será avaliado pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi) o apoio financeiro solicitado para o desenvolvimento das atividades previstas no projeto.

Segundo o diretor de Pesquisa e Pós-Graduação do IFMS, Roberto Silveira, neste ciclo a seleção dará preferência ao mérito científico do projeto na pontuação final.

Os resultados preliminar e final estão previstos para os dias 12 e 21 de agosto, respectivamente.

Bolsas - A distribuição das bolsas seguirá a classificação dos projetos de pesquisa por área de conhecimento, em quantidade proporcional a de inscrições homologadas em cada grande área.

“As bolsas serão distribuídas sequencialmente aos projetos mais pontuados de cada área do conhecimento, considerando algumas cotas, como a de pesquisa, do CNPq, e pesquisadores juniores, e depois serão realizadas rodadas unitárias”, explica o diretor.

Cada projeto, segundo Silveira, será contemplado com uma bolsa antes de iniciar a segunda rodada. "Mas, diferentemente do ano passado, teremos uma pontuação de corte para balizar a distribuição aos projetos mais pontuados”, finaliza.

Iniciação Científica - Busca fomentar a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico na instituição, possibilitando que estudantes dos cursos técnicos de nível médio e superior desenvolvam competências e habilidades em atividades de pesquisa.

Também tem o objetivo de aprimorar o processo de formação dos estudantes para o mundo do trabalho, otimizando a qualidade do ensino, sempre associado à pesquisa e à extensão no Instituto Federal; bem como estimular a participação de servidores docentes em atividades de pesquisa e inovação tecnológica.

Em caso de dúvidas sobre a seleção, o e-mail de contato é [email protected].

*Informações da IFMS.