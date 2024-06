Quinta-feira é de céu ensolarado e altas temperaturas em Três Lagoas

Com sol e poucas nuvens, a quinta-feira (13), será de altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar, em Três Lagoas.

Três Lagoas registrou, nessa quarta-feira (12), o dia mais seco de 2024, por conta da baixa umidade relativa do ar. O município atingiu o pico de 21% de umidade, conforme alerta emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). O alerta continua no dia de hoje.

Isso ocorre devido a atuação de uma alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens, favorecendo o tempo quente e seco. Ainda, as condições meteorológicas previstas tornam o ambiente atmosférico propício para ocorrência de incêndios florestais e recomenda-se que a população não coloque fogo em nenhuma situação.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 18°C, e a máxima pode chegar aos 31°C.