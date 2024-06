Três Lagoas registra 21% de umidade do ar e tem o dia mais seco do ano

Três Lagoas registrou, nesta quarta-feira (12), o dia mais seco de 2024, por conta da baixa umidade relativa do ar. O município atingiu o pico de 21% de umidade, conforme alerta emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), por meio da Defesa Civil Municipal.

Neste caso, a baixa umidade do ar tem a classificação ‘amarela’, que representa perigo potencial. No alerta amarelo, a umidade relativa do ar pode variar entre 30% e 20%, números considerados baixos.

Continue Lendo...

Por isso a recomendação é para que as pessoas bebam bastante líquido e evitem exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia. Os últimos dias deste Outono indicam que a próxima estação, o Inverno, também será de baixa umidade no ar, devido à falta de chuva em Mato Grosso do Sul. O estado está sob alerta da Defesa Civil diante da onda calor que atinge a região Centro-Oeste.