Casos de agressão contra crianças são registrados em CEIs de Três Lagoas

Em 2024, três casos suspeitos de agressão contra crianças registrados no Centro de Educação Infantil (CEIs) viraram casos de polícia em Três Lagoas. Duas denúncias foram feitas por mães ao Conselho Tutelar e uma foi encaminhada pela própria unidade à Delegacia de Polícia Civil. As 21 unidades são responsáveis por crianças de até cinco anos de idade e, atualmente, contam com cerca de 4.600 alunos.

Uma das crianças tem laudo médico que comprova a necessidade de educação especial e acompanhamento. A mãe relata que o filho que estava sendo negligenciado. Após a denúncia, ela relatou que o tratamento com o filho ficou "mais agradável", porém ele ainda apresentava sinais de relutância em ficar na unidade.

Em uma outra ocorrência, a criança era encontrada com hematomas pelo corpo com frequência. O aluno em questão foi transferido de unidade.

O conselho tutelar, que tem acompanhado os dois casos, afirmou que a comunicação via Secretaria Municipal de Educação só ocorreu após providências serem tomadas. Segundo a conselheira tutelar, Mirian Herrera, as denúncias foram encaminhadas ao Ministério Público, que orientou a prefeitura a abrir um processo administrativo disciplinar em decorrência dos fatos.

A delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas é a responsável por investigar o caso de uma terceira suspeita de agressão a crianças em denúncia realizada no início do mês de abril. Até o momento, estão sendo colhidos os depoimentos de testemunhas do caso e a profissional de educação, suspeita de ter cometido os atos, já foi afastada das funções na unidade, segundo a polícia.

Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) diz acompanhar os casos e que "repudia qualquer atitude de discriminação, agressão ou que afetem negativamente qualquer pessoa" e tem trabalhado na capacitação de profissionais para tornar o ambiente escolar "referência em segurança e bem estar".

A pasta afirma que só deve se manifestar sobre as medidas cabíveis em cada caso após a conclusão das investigações.

A conselheira Mirian orienta que pais e responsáveis busquem o conselho tutelar para denunciar casos de agressão às crianças e adolescentes e faz um apelo para os cuidados a alunos com laudo médico em sala.“Mães, pais ou responsáveis legais, se suspeitarem que seus filhos estão sendo maltratados nas CEIs e escolas municiais e estaduais, qualquer escola que se trata de criança e adolescente, que procure o Conselho Tutelar, que está aqui para isso, para proteger os direitos dos seus filhos”.

