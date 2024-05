Final de semana de tempo estável e sem previsão de chuva para Três Lagoas

Sexta-feira (17), será de sol com aumento de nuvens a partir da tarde, mas não tem previsão de chuva, em Três Lagoas.

A previsão do tempo indica que o final de semana será ensolarado com temperaturas amenas, chuva mesmo apenas nas regiões Sul, Sudoeste de Mato Grosso do Sul.

Uma frente fria avança pelo Estado a partir do sábado (18), aliada ao intenso transporte de calor e umidade. "Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h", completa o órgão.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima foi de 21°C, e a máxima pode chegar aos 34°C.