Corpo com perfurações é encontrado na BR-262 em Três Lagoas

O corpo de um homem, com sinais de homicídio, foi encontrado no final da tarde, desta quarta-feira (27), na rodovia BR-262, no anel viário na saída de Três Lagoas para Campo Grande. A vítima estava com uma camiseta, na cor verde, calça jeans e com os pés descalço. Três perfurações, supostamente de faca, foram encontradas no corpo da vítima, sendo duas na região entre tórax e abdômen e, outra, nas costelas.

O corpo foi localizado por pedestres, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros. Inicialmente acreditava-se se tratar de um atropelamento. Um paramédico do Samu teria identificado as perfurações e acionado a Polícia Rdoviária Federal (PRF).

Ainda não há identificação da vítima, que aparenta ter entre 35 e 45 anos, de idade, segundo a polícia. No local, não há sinais de luta corporal ou de sangue. Dessa forma, conforme a polícia, há possibilidade do corpo ter sido desovado às margens da rodovia.